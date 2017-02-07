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10:36 (мск), источник: "Российская газета"

Названы обстоятельства смерти пассажира рейса Екатеринбург-Тбилиси

Стали известны обстоятельства гибели пассажира рейса Екатеринбург — Тбилиси.

Как сообщили сегодня в авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежит лайнер, несчастный случай произошел во время снижения перед посадкой самолета.

Напомним, пассажир почувствовал недомогание и скоропостижно скончался. В пункте назначения врачи констатировали его смерть.

«Во время выполнения рейса U6−2911, сопровождающий пассажира с ограниченными возможностями сообщил, что у подопечного отсутствует дыхание и пульс. Командир воздушного судна сделал объявление на борту для привлечения медицинских сотрудников», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Сейчас Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проверяет эту информацию. Кто именно будет расследовать обстоятельства трагического случая, станет ясно позднее. «Сейчас определяемся с подследственностью», — пояснил «РГ» официальный представитель ведомства Дмитрий Лебедев.

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