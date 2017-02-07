В Казани водитель «Субару» сбил пожилую женщину на светофоре
(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Казани в результате наезда пострадала 76-летняя
(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Казани в результате наезда пострадала 76-летняя
Происшествие случилось на улице Ершова в 11 часов дня возле дома № 35а. 21-летний водитель автомобиля «Субару» на регулируемом пешеходном переходе, при включении разрешающего сигнала светофора, не уступил дорогу и наехал на 76-летнюю женщину.
В результате происшествия пенсионерка с многочисленными травмами ног, ушибами головы и грудной клетки была госпитализирована.