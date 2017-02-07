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10:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани водитель «Субару» сбил пожилую женщину на светофоре

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Казани в результате наезда пострадала 76-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Происшествие случилось на улице Ершова в 11 часов дня возле дома № 35а. 21-летний водитель автомобиля «Субару» на регулируемом пешеходном переходе, при включении разрешающего сигнала светофора, не уступил дорогу и наехал на 76-летнюю женщину.

В результате происшествия пенсионерка с многочисленными травмами ног, ушибами головы и грудной клетки была госпитализирована.

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