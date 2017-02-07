В Калининграде два экипажа ДПС устроили погоню за пьяным водителем

Инцидент произошёл в ночь на 5 февраля. Полицейские попытались остановить «Фольксваген» в районе Двухъярусного моста, но мужчина проигнорировал требование правоохранителей и скрылся.

Два экипажа ДПС организовали погоню за нарушителем и задержали его во дворе одного из домов на ул. Инженерной, заблокировав машину. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

При проверке с помощью алкотестера было установлено, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится 0,9 промилле алкоголя. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования калининградец отказался, — отметили в ведомстве.

В отношении водителя составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ — «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему грозят штраф и лишение прав на срок до двух лет.