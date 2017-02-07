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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Суд на Урале рассмотрит дело о регистрации в комнате 260 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Дело жительницы Екатеринбурга, которая зарегистрировала у себя в комнате более 260 иностранцев, направлено в суд, сообщила во вторник прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, в сентябре-декабре 2016 года жительница Орджоникидзевского района города поставила на учет в своей комнате площадью 15 квадратных метров 263 иностранца, с каждого она получила по 500 рублей. По факту было возбуждено дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 8 судебного района, в котором создан Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», — сообщает ведомство.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, «многоэпизодное преступление, о котором идет речь, выявили сотрудники службы участковых уполномоченных и отдела по вопросам миграции, а расследованием этого уголовного дела занимались полицейские из подразделения дознания ОП № 14 УМВД по Екатеринбургу».

По его словам, всего в 2016 году в Орджоникидзевском районе столицы Среднего Урала были выявлены 46 аналогичных эпизодов, возбуждено 10 уголовных дел. Еще семь подобных дел возбудили в 2017 году.

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