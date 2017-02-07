Предполагаемого убийцу дочери экс-гендиректора ЧТЗ оставили в СИЗО
До 7 марта.
До 7 марта.
Центральный райсуд Челябинска продлил срок содержания под стражей предполагаемому убийце дочери
Преступление было совершено 5 декабря 2016 года в салоне интерьера «Апартамент». По версии следствия, 44-летняя Платонова пришла в магазин, чтобы забрать дорогостоящую душевую кабину. Продавец Ефименко сообщил ей, что товар еще не прибыл. Разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил Платонову ножом.
Затем злоумышленник ранил себя, чтобы отвести подозрения. Полицейским он рассказал, что в магазин якобы ворвались двое неизвестных. Однако обман мужчины вскрылся.
Изначально Ефименко признался в убийстве, но спустя некоторое время он изменил показания, заявив о давлении со стороны следственных органов.