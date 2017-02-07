Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Как мы растим маленьких тиранов
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Глыба льда рухнула на коляску с младенцем (видео)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
47-летняя Буланова сильно похудела и помолодела - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:48 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии мужчина с топором напал на офис микрозаймов

По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии.

На камеры видеонаблюдения попала дерзкая попытка ограбления офиса микрозаймов в Мелеузе. Эти кадры и показания свидетелей нападения станут главным доказательством вины подозреваемого в суде — уже через час сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в трех кварталах от места происшествия.

Вооруженный топором мужчина зашел в помещение в обеденное время накануне. Угрожая персоналу и находящейся там клиентке, он потребовал отдать ему выручку.

Женщине удалось выбежать наружу. Неудачливый грабитель сперва решил ее догнать, но после того, как сотрудник организации вступился за нее, вернулся. Убедившись, что денег в сейфе нет, мужчина попытался скрыться.

—Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Разбой с применением оружия». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе Росгвардии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киллер-оккультист резал горло бизнесменам на "ритуальных площадках" в лесу
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Путин поручил поддержать операторов при выполнении закона Яровой
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Как мы растим маленьких тиранов Все больше и больше родителей по всему миру выбирают либеральный подход к воспитанию. Но так ли он хорош? 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь