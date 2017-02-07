В Башкирии мужчина с топором напал на офис микрозаймов

На камеры видеонаблюдения попала дерзкая попытка ограбления офиса микрозаймов в Мелеузе. Эти кадры и показания свидетелей нападения станут главным доказательством вины подозреваемого в суде — уже через час сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в трех кварталах от места происшествия.

Вооруженный топором мужчина зашел в помещение в обеденное время накануне. Угрожая персоналу и находящейся там клиентке, он потребовал отдать ему выручку.

Женщине удалось выбежать наружу. Неудачливый грабитель сперва решил ее догнать, но после того, как сотрудник организации вступился за нее, вернулся. Убедившись, что денег в сейфе нет, мужчина попытался скрыться.