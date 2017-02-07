Три населенных пункта возле Авдеевки остаются без света
В трех населенных пунктах Ясиноватского района Донецкой области отсутствует электроснабжения. Об этом сообщает
В трех населенных пунктах Ясиноватского района Донецкой области отсутствует электроснабжения. Об этом сообщает
Отсутствует электроснабжение в поселках Каменка, Веселое и Петровское, расположенных вблизи Авдеевки. Сообщается, что к восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.
«По состоянию на 08:00 7 февраля в г. Авдеевка восстановлено электро — и водоснабжение для жителей города. К централизованному электроснабжению подключены все жители г. Авдеевка», — добавляют в ГСЧС.
Напомним, 6 февраля сообщалось, что водоснабжение в городе Авдеевка восстановлено.