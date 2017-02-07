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10:55 (мск), источник: РБК - Украина

Три населенных пункта возле Авдеевки остаются без света

В трех населенных пунктах Ясиноватского района Донецкой области отсутствует электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Reuters

Отсутствует электроснабжение в поселках Каменка, Веселое и Петровское, расположенных вблизи Авдеевки. Сообщается, что к восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

«По состоянию на 08:00 7 февраля в г. Авдеевка восстановлено электро — и водоснабжение для жителей города. К централизованному электроснабжению подключены все жители г. Авдеевка», — добавляют в ГСЧС.

Напомним, 6 февраля сообщалось, что водоснабжение в городе Авдеевка восстановлено.

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