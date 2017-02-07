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10:59 (мск), источник: Новости Перми

В Кудымкаре осудили подростка, который оскорбил и ударил полицейского

17-летний подросток признан виновным в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти. Все это юноша совершил, когда выпивал в компании сверстников.

Как сообщает Следственный комитет, вечером 31 июля 2016 года в полицию поступило сообщение о том, что подростки находятся в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские прибыли к месту вызова, один из подростков начал публично оскорблять их. Потом он нанес один удар рукой по голове одному из сотрудников полиции.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно.

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