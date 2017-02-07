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11:50 (мск), источник: Volga News

В Жигулевске Subaru на перекрестке протаранил автомобиль скорой помощи

В понедельник, 6 февраля, в Жигулевске на Молодежном проспекте автомобиль Subaru протаранил на перекрестке машину скорой помощи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 12:40 59-летний водитель иномарки (водительский стаж — 20 лет) двигался со стороны ул. Станционной в направлении ул. Комсомольской. По предварительной версии полицейских, не предоставив преимущество проезда регулируемого перекрестка машине скорой помощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора, автомобилист допустил с ней столкновение.

В результате ДТП четыре пассажира автомобиля «скорой» — женщины 1939, 1964, 1978 и 1984 годов рождения — получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным рекомендовано амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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