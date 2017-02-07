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11:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Мужчину, по вине которого утонули двое рыбаков, осудят в Хабаровском крае

Жителя поселка Эльбан осудят по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Источник: AP 2016

Напомним, в ноябре 2016 года мужчина вместе с двумя приятелями отправился на подледную рыбалку. Обвиняемый вел машину по льду реки Сия. Домой рыбаки возвращались тем же путем. В безопасности проезда водитель не убедился. Лед проломился, спастись сумел только обвиняемый.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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