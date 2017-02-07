Мужчину, по вине которого утонули двое рыбаков, осудят в Хабаровском крае

Напомним, в ноябре 2016 года мужчина вместе с двумя приятелями отправился на подледную рыбалку. Обвиняемый вел машину по льду реки Сия. Домой рыбаки возвращались тем же путем. В безопасности проезда водитель не убедился. Лед проломился, спастись сумел только обвиняемый.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.