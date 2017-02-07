В Челябинске водитель «Мицубиси» сбил женщину с ребенком
В Челябинске водитель «Мицубиси Оутлендер» сбил женщину с шестилетней дочерью. Пострадавшие с ушибами и ссадинами были направлены на амбулаторное лечение.
В Челябинске водитель «Мицубиси Оутлендер» сбил женщину с шестилетней дочерью. Пострадавшие с ушибами и ссадинами были направлены на амбулаторное лечение.
Авария произошла шестого февраля в семь часов утра на улице Ворошилова возле дома 7. По данным ГИБДД города, мама с дочкой переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля, когда их сбил водитель.
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