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11:10 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске водитель «Мицубиси» сбил женщину с ребенком

В Челябинске водитель «Мицубиси Оутлендер» сбил женщину с шестилетней дочерью. Пострадавшие с ушибами и ссадинами были направлены на амбулаторное лечение.

Авария произошла шестого февраля в семь часов утра на улице Ворошилова возле дома 7. По данным ГИБДД города, мама с дочкой переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля, когда их сбил водитель.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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