Водитель «ВАЗа» и 19-летняя студентка из Воронежа погибли в Новоусманском районе

По данным полиции, отечественная легковушка под управлением 58-летнего жителя Сомово ехала в сторону Тамбова. В какой-то момент «ВАЗ» выехал на «встречку».

«Произошло столкновение с грузовиком, за рулем которого сидел 41-летний воронежец», — рассказали в МВД.

Авария унесла жизнь водителя «ВАЗа» и 19-летней девушки. Она — жительница Воронежа, студентка одного из вузов областного центра. По факту ДТП полиция проводит проверку.