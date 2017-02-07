Водитель «ВАЗа» и 19-летняя студентка из Воронежа погибли в Новоусманском районе
В 18:45 понедельника, 7 февраля, на автодороге «Воронеж-Тамбов» столкнулись «ВАЗ-21154» и «Скания RA4X2» с полуприцепом.
В 18:45 понедельника, 7 февраля, на автодороге «Воронеж-Тамбов» столкнулись «ВАЗ-21154» и «Скания RA4X2» с полуприцепом.
По данным полиции, отечественная легковушка под управлением 58-летнего жителя Сомово ехала в сторону Тамбова. В
«Произошло столкновение с грузовиком, за рулем которого сидел 41-летний воронежец», — рассказали в МВД.
Авария унесла жизнь водителя «ВАЗа» и 19-летней девушки. Она — жительница Воронежа, студентка одного из вузов областного центра. По факту ДТП полиция проводит проверку.