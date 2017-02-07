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11:40 (мск), источник: Новости Воронежа

Водитель «ВАЗа» и 19-летняя студентка из Воронежа погибли в Новоусманском районе

В 18:45 понедельника, 7 февраля, на автодороге «Воронеж-Тамбов» столкнулись «ВАЗ-21154» и «Скания RA4X2» с полуприцепом.

По данным полиции, отечественная легковушка под управлением 58-летнего жителя Сомово ехала в сторону Тамбова. В какой-то момент «ВАЗ» выехал на «встречку».

«Произошло столкновение с грузовиком, за рулем которого сидел 41-летний воронежец», — рассказали в МВД.

Авария унесла жизнь водителя «ВАЗа» и 19-летней девушки. Она — жительница Воронежа, студентка одного из вузов областного центра. По факту ДТП полиция проводит проверку.

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