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12:25 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане будут судить парня за нацистское граффити

В Татарстане будут судить 18-летнего парня за нацистское граффити. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сообщается, что житель Бугульмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

 — С января по июнь 2015 года молодой человек с помощью аэрозольных баллонов с краской и трафарета наносил на стены многоквартирных домов, гаражей, нежилого здания изображения нацистской символики, — рассказали в ведомстве.

Свою вину молодой человек признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

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