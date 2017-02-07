Под Евпаторией фургон столкнулся с военной санитарной машиной

По их информации, столкновение военного автомобиля и фургона, перевозящего молочную продукцию, произошло перед Евпаторией во вторник утром. После столкновения произошло возгорание фургона, которое оперативно потушили прибывшие на место крымские спасатели.

Из-за аварии на автодороге образовался серьезный затор, поскольку столкнувшиеся автомобили заняли большую часть проезжей части.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.