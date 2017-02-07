Под Евпаторией фургон столкнулся с военной санитарной машиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым). На въезде в Евпаторию произошло ДТП с участием санитарного автомобиля воинской части, сообщили РИА Новости (Крым) очевидцы происшествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым). На въезде в Евпаторию произошло ДТП с участием санитарного автомобиля воинской части, сообщили РИА Новости (Крым) очевидцы происшествия.
По их информации, столкновение военного автомобиля и фургона, перевозящего молочную продукцию, произошло перед Евпаторией во вторник утром. После столкновения произошло возгорание фургона, которое оперативно потушили прибывшие на место крымские спасатели.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.