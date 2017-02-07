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13:03 (мск), источник: Югополис

На Кубани 40-летний мужчина погиб под колесами поезда

Несчастный случай произошел вечером 6 февраля в Крымске.

ЧП произошло на 765-ом км пикета 1 перегона станции Крымская-Баканская.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта. Как рассказал машинист, в сумерках он внезапно увидел мужчину, идущего по железнодорожным путям. Машинистом был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Сотрудниками полиции установлено, что под колесами пассажирского поезда погиб 40-летний местный житель.

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