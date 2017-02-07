Источник: в Калининграде юноша утонул, провалившись в крещенскую прорубь

По данным источников, в понедельник вечером 16-летняя девушка и ее 18-летний приятель гуляли по берегу озера, а затем провалились в прорубь, где недавно проходили крещенские купания.

Девушку удалось вытащить из воды очевидцам, а молодой человек погиб. Подробности уточняются.