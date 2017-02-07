Источник: в Калининграде юноша утонул, провалившись в крещенскую прорубь
18-летний юноша погиб, провалившись под лед озера Шенфлиз. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили два источника в экстренных службах региона.
18-летний юноша погиб, провалившись под лед озера Шенфлиз. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили два источника в экстренных службах региона.
По данным источников, в понедельник вечером 16-летняя девушка и ее 18-летний приятель гуляли по берегу озера, а затем провалились в прорубь, где недавно проходили крещенские купания.
Девушку удалось вытащить из воды очевидцам, а молодой человек погиб. Подробности уточняются.