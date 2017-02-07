В Самаре ищут преступников, напавших на офис финансовой организации

По данным полицейских, после совершения преступления нападавшие скрылись через двор дома, выходящий на улицы Физкультурную и Краснодонскую.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Для установления личностей преступников, полицейским требуется помощь самарцев.
Приметы нападавших:
1. Рост 185−190 см, крепкого телосложения, был одет в темные штаны, темную короткую дутую куртку с капюшоном;.
2. Рост 175−180 см, крепкого телосложения, был одет в брюки темного цвета, удлиненную куртку болотного цвета с капюшоном.
Сотрудники полиции просят очевидцев произошедшего, а также тех, кто обладает какой-либо информацией, либо мог видеть преступников или подозрительные события, которые показались странными, необычными и могли быть связаны с совершением разбоя, обращаться в полицию по телефонам: 8−902−291−96−50, 8−987−150−59−19 или 020 (102 с мобильного).