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11:43 (мск), источник: Volga News

В Самаре ищут преступников, напавших на офис финансовой организации

В пятницу, 3 февраля, примерно в 16:25, двое злоумышленников совершили разбойное нападение на офис финансовой организации на пересечении ул. Победы и проспекта Кирова в Промышленном районе Самары, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полицейских, после совершения преступления нападавшие скрылись через двор дома, выходящий на улицы Физкультурную и Краснодонскую.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Для установления личностей преступников, полицейским требуется помощь самарцев.

Приметы нападавших:

1. Рост 185−190 см, крепкого телосложения, был одет в темные штаны, темную короткую дутую куртку с капюшоном;.

2. Рост 175−180 см, крепкого телосложения, был одет в брюки темного цвета, удлиненную куртку болотного цвета с капюшоном.

Сотрудники полиции просят очевидцев произошедшего, а также тех, кто обладает какой-либо информацией, либо мог видеть преступников или подозрительные события, которые показались странными, необычными и могли быть связаны с совершением разбоя, обращаться в полицию по телефонам: 8−902−291−96−50, 8−987−150−59−19 или 020 (102 с мобильного).

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