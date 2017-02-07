В Самаре ищут преступников, напавших на офис финансовой организации

По данным полицейских, после совершения преступления нападавшие скрылись через двор дома, выходящий на улицы Физкультурную и Краснодонскую.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Для установления личностей преступников, полицейским требуется помощь самарцев.

Приметы нападавших:

1. Рост 185−190 см, крепкого телосложения, был одет в темные штаны, темную короткую дутую куртку с капюшоном;.

2. Рост 175−180 см, крепкого телосложения, был одет в брюки темного цвета, удлиненную куртку болотного цвета с капюшоном.