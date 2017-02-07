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18:22 (мск), источник: Мослента

Полиция Москвы ищет напавшего на подростка возле метро «Щукинская»

Молодой человек за медпомощью не обращался.

Источник: РИА "Новости"

В Москвы разыскивается мужчина, напавший на подростка в парке рядом со станцией метро «Щукинская», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

В полиции отметили, что инцидент произошел еще 30 января, однако сообщается о нем только во вторник, 7 февраля. «За медицинской помощью подросток не обращался, однако сообщил о нападении в полицию», — сказали в ведомстве.

При этом ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что подросток получил тяжелые ножевые ранения.

По факту нападения проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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