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11:55 (мск), источник: "Российская газета"

Омича осудили за оскорбление певицы Кэти Пэрри

Мировой судья Ленинского района Омска привлек к ответственности 31-летнего горожанина Михаила Матвиенко за оскорбление популярной американской певицы и актрисы Кэти Пэрри.

По решению суда безработному омичу придется выплатить штраф размером в 3 тысячи рублей.

Необычное судебное дело началось с того, что в прокуратуру Ленинского округа по электронной почте поступило официальное обращение от гражданки США Кэтрин Элизабет Хадсон, в котором сообщалось о том, что житель города Омска оскорбил ее в публичной форме.

К письму прилагалось объяснение, в котором от имени певицы было написано следующее: «В 2016 году из издательства Pearson TLC мне сообщили, что гражданин РФ Матвиенко предлагает для издательства книгу, в которой незаконным и порочным образом используется мое сценическое имя, причем имеются аллюзии на то, что данное имя не является совпадением, а прямо указывается моя профессиональная деятельность, приобщенная к данному имени. Я не давала согласие автору книги на использование в литературном произведении моего сценического имени, а более того, не позволяла называть моим именем церковь, возле которой происходит убийство человека. Мое имя было поставлено рядом с аморальным событием, чем мне был нанесен моральный урон».

В письме также содержалась информация о том, что адвокаты певицы разыскали автора книги и обратились к нему с предложением убрать из произведения ее имя и различные оскорбительные обороты. Однако начинающий писатель в ответ прислал им свою обнаженную фотографию и сообщил, что отказывается это делать. Более того, сочинитель добавил в роман новые оскорбления в адрес певицы.

— По обращению была проведена проверка, и факты нашли подтверждение, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Литературное произведение собственного сочинения омич действительно разместил в сети интернет с использованием личного персонального компьютера. В нем содержались оскорбительные выражения, направленные на унижение чести и достоинства заявительницы.

По результатам проверки прокурор Ленинского округа города Омска вынес постановление о возбуждении в отношении горожанина дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.61 КоАП РФ — «Оскорбление, содержащееся в публично демонстрирующемся произведении». Мировой судья судебного участка № 60 в Ленинском судебном районе привлек данного гражданина к административной ответственности, назначив наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

Сам писатель в ходе судебного процесса полностью признал вину в случившемся. Но заявил, что от своих слов не отказывается — так как это его личное мнение, да и вообще, роман был фантастическим. В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.

Между тем это уже не первый случай, когда Матвиенко оскорбляет звезд эстрады своим творчеством. Два года назад омич выступил в роли режиссера и снял фильм, в котором высказывал непристойности в адрес Бритни Спирс. Спустя некоторое время в Советский районный суд поступило заявление от имени певицы с требованием взыскать с режиссера 3 миллиона долларов за «сексуальные домогательства». Обиженный режиссер устроил голодовку. Однако в процессе разбирательств выяснилось, что иск от имени известной певицы в суд подал… сам Матвиенко. Документ был признан не подлинным — подпись певицы оказалась поддельной, а в качестве ее адреса и вовсе был указан отель при казино в Лас-Вегасе. Но, по всей видимости, получивший свою «минуту славы» омич решил на этом не останавливаться и принялся за роман.

К иску от имени Кэти Перри были приложены ксерокопии ее паспорта и другие необходимые для его рассмотрения документы. Впрочем, не исключена вероятность того, что к его составлению вновь мог был причастен неугомонный омич. Но, тем не менее, наказание он получил вполне заслуженно. Факты публичных оскорблений нашли подтверждение в суде.

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