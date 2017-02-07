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11:54 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии бывший зэк спрыгнул с окна 4 этажа, чтобы избежать наказания

Следственный комитет по РБ выдвинул обвинение 24-летнему жителю города Октябрьска, он обвиняется в совершении преступления по статье «Покушение на убийство».

Известно, что вчера утром трое сокамерников распивали спиртные напитки в квартире сожительницы одного из мужчин. В ходе застолья мужчины начали ссориться. Неожиданно 24-летний молодой человек схватил нож и ударил ножом своего 29-летнего приятеля. Третий мужчина начал разнимать своих сокамерников.

Чтобы поскорее скрыться от полицейских, преступник не придумал ничего лучше, чем выпасть в окно с четвертого этажа из квартиры соседа. После неудачного падения злоумышленник сломал себе ногу, убежать ему не удалось.

Пока проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, для установления всех обстоятельств совершенного преступления, следователь направил в суд ходатайство, чтобы заключить преступника под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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