В Башкирии бывший зэк спрыгнул с окна 4 этажа, чтобы избежать наказания

Известно, что вчера утром трое сокамерников распивали спиртные напитки в квартире сожительницы одного из мужчин. В ходе застолья мужчины начали ссориться. Неожиданно 24-летний молодой человек схватил нож и ударил ножом своего 29-летнего приятеля. Третий мужчина начал разнимать своих сокамерников.

Чтобы поскорее скрыться от полицейских, преступник не придумал ничего лучше, чем выпасть в окно с четвертого этажа из квартиры соседа. После неудачного падения злоумышленник сломал себе ногу, убежать ему не удалось.