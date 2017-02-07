В Елабуге при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Приовражной поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 7.45. На место выехали пожарные ПСЧ № 75, сотрудники полиции, медики, а также сотрудники службы газа и электросети.

К моменту прибытия пожарных в двухэтажном кирпичном доме наблюдалось сильное задымление. В 8.05 в помещении пристроя пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело 68-летней хозяйки дома, спустя еще три минуты в коридоре дома обнаружили ее погибшего 69-летнего супруга.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте работают пожарные дознаватели. Устанавливаются причины и обстоятельства случившейся трагедии.