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12:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Елабуге при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Утром в Елабуге в результате пожара в частном доме погибли два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Приовражной поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 7.45. На место выехали пожарные ПСЧ № 75, сотрудники полиции, медики, а также сотрудники службы газа и электросети.

К моменту прибытия пожарных в двухэтажном кирпичном доме наблюдалось сильное задымление. В 8.05 в помещении пристроя пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело 68-летней хозяйки дома, спустя еще три минуты в коридоре дома обнаружили ее погибшего 69-летнего супруга.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте работают пожарные дознаватели. Устанавливаются причины и обстоятельства случившейся трагедии.

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