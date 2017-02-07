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13:11 (мск), источник: РИАЦ

Задержан подозреваемый в разбое в офисах экспресс-кредитования

В общей сложности он похитил около 100 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления МВД России по Волгограду задержали подозреваемого в разбойном нападении на офисы экспресс-кредитования.

4 февраля 2017 года днем мужчина, находясь в павильоне экспресс-кредитования по ул. Н. Отрады, под угрозой применения ножа похитил у 32-летней женщины — оператора 91,5 тыс. рублей и скрылся. Однако, полицейским удалось установить его личность и накануне он был задержан. Ранее судимый 35-летний житель Новоаннинского района в содеянном сознался, часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ — «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В рамках расследования уголовного дела установлена причастность задержанного к совершению 22 января аналогичного преступления в г. Волжский, где угрожая ножом специалисту по выдаче денег злоумышленник похитил 8,4 тыс. рублей.

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