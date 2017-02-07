Минский аферист выманил у девушки $10 тысяч

Однажды по переписке он дознался, что одна из барышень собирается купить новое авто. Парень предложил ей якобы компетентного в этом вопросе знакомого. Девушка встретилась с доброжелательным мужчиной. Тот пообещал перегнать авто из Москвы к Новому году. Она и отдала ему $10 тысяч, ведь мужчина пообещал еще и доложить недостающую сумму в качестве подарка.

— Девушка долго ждала, а позже, не дождавшись, попросила вернуть деньги. Но у мошенника постоянно находились всяческие причины, почему девушка не видит ни авто, ни наличных. Дама написала заявление в милицию.