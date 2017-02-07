Минский аферист выманил у девушки $10 тысяч
Столичный аферист выманил у девушки $10 тысяч. Он находил жертв на сайтах знакомств, просил о встрече. Подробности SB.BY рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы Наталья Оскирко.
Столичный аферист выманил у девушки $10 тысяч. Он находил жертв на сайтах знакомств, просил о встрече. Подробности SB.BY рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы Наталья Оскирко.
Однажды по переписке он дознался, что одна из барышень собирается купить новое авто. Парень предложил ей якобы компетентного в этом вопросе знакомого. Девушка встретилась с доброжелательным мужчиной. Тот пообещал перегнать авто из Москвы к Новому году. Она и отдала ему $10 тысяч, ведь мужчина пообещал еще и доложить недостающую сумму в качестве подарка.
— Девушка долго ждала, а позже, не дождавшись, попросила вернуть деньги. Но у мошенника постоянно находились всяческие причины, почему девушка не видит ни авто, ни наличных. Дама написала заявление в милицию.
Параллельно аферист промышлял и другим «дельцем». Здесь тоже была задействована девушка из сети. Для первого свидания с ней мужчина арендовал дорогое авто, представился директором деревообрабатывающей компании. Спустя время у «богача» якобы появились трудности с деньгами и нужда в $10 тысячах. Девушка выяснила в милиции, что названной злоумышленником фирмы не существует.
— Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее он отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа, так как был злостным неплательщиком алиментов. Есть вероятность, что данный гражданин может быть причастен к аналогичным преступлениям.
Милиция просит граждан, которые пострадали от рук мужчины, сообщить по телефонам: