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12:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Работник ЖЭУ сорвался с крыши при расчистке снега

36-летний работник забрался на крышу, чтобы расчистить снег, он сорвался вниз и сломал позвоночник, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске с дома на проспекте Дзержинского, 5, сорвался 36-летний работник ЖЭУ. Мужчина проводил расчистку крыши от снега, когда рухнуло ограждение по периметру крыши. Мужчина упал с крыши 5-этажного дома, ему была вызвана «скорая».

У мужчины подозрение на перелом позвоночника, его доставили НИИТО.

Сотрудники полиции проводят проверку, по факту несчастного случая будет принято процессуальное решение.

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