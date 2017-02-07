Работник ЖЭУ сорвался с крыши при расчистке снега

В Новосибирске с дома на проспекте Дзержинского, 5, сорвался 36-летний работник ЖЭУ. Мужчина проводил расчистку крыши от снега, когда рухнуло ограждение по периметру крыши. Мужчина упал с крыши 5-этажного дома, ему была вызвана «скорая».

У мужчины подозрение на перелом позвоночника, его доставили НИИТО.

Сотрудники полиции проводят проверку, по факту несчастного случая будет принято процессуальное решение.