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15:59 (мск), источник: Новая Кубань

Кущевский предприниматель не доплатил в бюджет 13 млн налогов

Директора ООО «Велес» вносил ложные сведения в декларации.

Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Компания, занимающаяся выращиванием зерновых культур, «дурила» налоговиков на протяжении 2 лет.

С подачи директора, организация не заплатила 95% всех полагающихся налогов. Сумма превысила 13,1 млн рублей.

На предприятии будет проведена судебно-бухгалтерская экспертиза.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, директор проходит фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

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