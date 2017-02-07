Кущевский предприниматель не доплатил в бюджет 13 млн налогов
Директора ООО «Велес» вносил ложные сведения в декларации.
Директора ООО «Велес» вносил ложные сведения в декларации.
Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Компания, занимающаяся выращиванием зерновых культур, «дурила» налоговиков на протяжении 2 лет.
С подачи директора, организация не заплатила 95% всех полагающихся налогов. Сумма превысила 13,1 млн рублей.
На предприятии будет проведена
По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, директор проходит фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).