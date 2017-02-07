В Ростове машина коммунальных служб провалилась под асфальт
В Первомайском районе Ростова машина коммунальных служб провалилась под асфальт. Об этом пишет очевидец в сообществе «Ростов-на-Дону | Главный».
В Первомайском районе Ростова машина коммунальных служб провалилась под асфальт. Об этом пишет очевидец в сообществе «Ростов-на-Дону | Главный».
Инцидент произошел во дворе жилого дома по адресу: Селиванова 64/1.
На фотографии видно, что заднее правое колесо грузовика провалилось под асфальт.
Напомним, ранее «Городской репортер» писал о том, что 7 февраля Ростов от снега расчищали 187 коммунальных машин.