В Оргеевском районе мужчину сбили насмерть прямо на пешеходном переходе
Трагедия произошла минувшим вечером в Оргеевском районе. Примерно в 18:15 близ населенного пункта Иванча прямо на пешеходном переходе был сбит насмерть 50-летний мужчина.
Трагедия произошла минувшим вечером в Оргеевском районе. Примерно в 18:15 близ населенного пункта Иванча прямо на пешеходном переходе был сбит насмерть 50-летний мужчина.
Он не заметил жертву ДТП, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения мужчина погиб на месте, — сообщила Бургез.
Правоохранители расследуют ДТП и выясняют детали случившегося. Если водителя признают виновным, ему грозит до 7 лет тюрьмы.