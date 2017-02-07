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12:30 (мск), источник: Actualitati.md

В Оргеевском районе мужчину сбили насмерть прямо на пешеходном переходе

Трагедия произошла минувшим вечером в Оргеевском районе. Примерно в 18:15 близ населенного пункта Иванча прямо на пешеходном переходе был сбит насмерть 50-летний мужчина.

Источник: Actualitati.md

Пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования Алина Бургез заявила, что за рулем автомобиля Skoda Octavia находился 43-летний водитель, который направлялся в Кишинев.

Он не заметил жертву ДТП, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения мужчина погиб на месте, — сообщила Бургез.

Правоохранители расследуют ДТП и выясняют детали случившегося. Если водителя признают виновным, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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В Оргеевском районе мужчину сбили насмерть прямо на пешеходном переходе
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