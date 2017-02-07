В Оргеевском районе мужчину сбили насмерть прямо на пешеходном переходе

Пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования Алина Бургез заявила, что за рулем автомобиля Skoda Octavia находился 43-летний водитель, который направлялся в Кишинев.

Он не заметил жертву ДТП, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения мужчина погиб на месте, — сообщила Бургез.

Правоохранители расследуют ДТП и выясняют детали случившегося. Если водителя признают виновным, ему грозит до 7 лет тюрьмы.