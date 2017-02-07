Таксисту стало плохо на оживленном перекрестке Новосибирска, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Вечером 6 февраля на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова такси Volkswagen Polo остановилось в потоке на красный сигнал светофора. Когда загорелся зеленый, поток двинулся, а «Фольксваген» остался на месте.

Водители заметили, что водителю «Фольксвагена» стало плохо — очевидцы вызвали «скорую» и ГИБДД. По словам водителей, мужчину сильно трясло.



Когда приехал реанимобиль, мужчину стали перемещать на носилки, но они не выдержали веса мужчины и сломались. Водители помогли работникам скорой помощи погрузить мужчину в реанимобиль. Медики сообщили, что мужчины стало плохо с сердцем.