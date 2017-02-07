Таксисту стало плохо на оживленном перекрестке Новосибирска
Мужчине стало плохо прямо за рулем, грузить на носилки «скорой» помогали остановившиеся водители, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».
Мужчине стало плохо прямо за рулем, грузить на носилки «скорой» помогали остановившиеся водители, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».
Таксисту стало плохо на оживленном перекрестке Новосибирска, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».
Вечером 6 февраля на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова такси Volkswagen Polo остановилось в потоке на красный сигнал светофора. Когда загорелся зеленый, поток двинулся, а «Фольксваген» остался на месте.
Водители заметили, что водителю «Фольксвагена» стало плохо — очевидцы вызвали «скорую» и ГИБДД. По словам водителей, мужчину сильно трясло.
Когда приехал реанимобиль, мужчину стали перемещать на носилки, но они не выдержали веса мужчины и сломались. Водители помогли работникам скорой помощи погрузить мужчину в реанимобиль. Медики сообщили, что мужчины стало плохо с сердцем.