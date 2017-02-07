Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Как мы растим маленьких тиранов
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар – СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Таксисту стало плохо на оживленном перекрестке Новосибирска

Мужчине стало плохо прямо за рулем, грузить на носилки «скорой» помогали остановившиеся водители, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Источник: Вести - Новосибирск

Таксисту стало плохо на оживленном перекрестке Новосибирска, сообщают администраторы группы «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Вечером 6 февраля на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кирова такси Volkswagen Polo остановилось в потоке на красный сигнал светофора. Когда загорелся зеленый, поток двинулся, а «Фольксваген» остался на месте.

Водители заметили, что водителю «Фольксвагена» стало плохо — очевидцы вызвали «скорую» и ГИБДД. По словам водителей, мужчину сильно трясло.

Когда приехал реанимобиль, мужчину стали перемещать на носилки, но они не выдержали веса мужчины и сломались. Водители помогли работникам скорой помощи погрузить мужчину в реанимобиль. Медики сообщили, что мужчины стало плохо с сердцем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новосибирских игроков на тотализаторе обязали до мая представить декларацию о доходах
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь