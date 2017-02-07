Экс-куратор Приморского океанариума Поплавский обвинил Олега Шишова в сумасшествии
Главному обвиняемому в громком уголовном деле не удалось выйти
Главному обвиняемому в громком уголовном деле не удалось выйти
Сегодня, 7 февраля, во Фрунзенском районном суде Владивостока состоялось очередное заседание по уголовному делу Александра Поплавского.
Адвокаты Поплавского пытались настоять в суде на том, что их клиент вполне может содержаться и под домашним арестом вместо тюремного заключения. Однако суд оказался непреклонен, чем и вызвал бурю эмоций со стороны обвиняемого. Досталось и его подельнику — бывшему гендиректору омского НПО «Мостовик» Олегу Шишову.
«Если представитель международного благотворительного фонда “Константиновский” (именно через него поступали средства на строительство океанариума — прим. ред) сообщает об отсутствии
Однако потерпевшая сторона — представители Управделами президента России — на заседание не явились. Как не было на нем и Олега Шишова, так как допрос по видеоконференции не осуществлялся. В итоге решением суда Поплавский останется под стражей еще до мая этого года.
Напомним, что по версии следствия, Олег Шишов вступил в преступный сговор с руководителем ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андреем Поплавским. Вместе они похитили около миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство океанариума.