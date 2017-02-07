Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как получить бесплатную землю от государства?
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Кремль не согласился с заявлением Трампа
Появилась новая причина катастрофы Ту-154
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Как мы растим маленьких тиранов
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков (видео)
Убийство врача было местью за смерть пациентки
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:20 (мск), источник: СуперОмск

Экс-куратор Приморского океанариума Поплавский обвинил Олега Шишова в сумасшествии

Главному обвиняемому в громком уголовном деле не удалось выйти из-за решетки под домашний арест.

Сегодня, 7 февраля, во Фрунзенском районном суде Владивостока состоялось очередное заседание по уголовному делу Александра Поплавского. Экс-куратор Приморского океанариума является главным подозреваемым в хищении на сумму более 1 млрд рублей при его строительстве.

Адвокаты Поплавского пытались настоять в суде на том, что их клиент вполне может содержаться и под домашним арестом вместо тюремного заключения. Однако суд оказался непреклонен, чем и вызвал бурю эмоций со стороны обвиняемого. Досталось и его подельнику — бывшему гендиректору омского НПО «Мостовик» Олегу Шишову.

«Если представитель международного благотворительного фонда “Константиновский” (именно через него поступали средства на строительство океанариума — прим. ред) сообщает об отсутствии каких-либо хищений. Что и когда я мог похитить? Чем это подтверждено и обосновано кроме слов чуть-чуть сошедшего с ума Шишова? Свидетели обвинения говорят, что такого быть не могло! Пусть потерпевший представит расчет с указанием документов, форм, где совершено хищение», — настаивал Поплавский (цитата по сайту PrimaMedia).

Однако потерпевшая сторона — представители Управделами президента России — на заседание не явились. Как не было на нем и Олега Шишова, так как допрос по видеоконференции не осуществлялся. В итоге решением суда Поплавский останется под стражей еще до мая этого года.

Напомним, что по версии следствия, Олег Шишов вступил в преступный сговор с руководителем ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андреем Поплавским. Вместе они похитили около миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство океанариума.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь