В Краснодаре поймали 29-летнего фальшивомонетчика
В Краснодаре проходит
В Краснодаре проходит
В январе 2017 года в Краснодаре полицейскими выявлено более 60 фактов сбыта фальшивых денежных купюр на общую сумму около 200 тысяч рублей.
Оперативниками задержан 29-летний житель Ставропольского края, причастный к 19 фактам сбыта фальшивок на территории краевого центра и близлежащих районов региона. В ходе личного досмотра злоумышленника было обнаружено и изъято еще 7 пятитысячных поддельных купюр.
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