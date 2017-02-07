В Краснодаре поймали 29-летнего фальшивомонетчика

В январе 2017 года в Краснодаре полицейскими выявлено более 60 фактов сбыта фальшивых денежных купюр на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Оперативниками задержан 29-летний житель Ставропольского края, причастный к 19 фактам сбыта фальшивок на территории краевого центра и близлежащих районов региона. В ходе личного досмотра злоумышленника было обнаружено и изъято еще 7 пятитысячных поддельных купюр.

В рамках оперативно-профилактической операции «Купюра» полицейские проведут рабочие встречи с представителями банков, на которых ещё раз напомнят о порядке совместных действий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. В местах массового пребывания граждан будут размещены информационные плакаты. Особое внимание автоинспекторы уделят досмотру лиц и автотранспорта, прибывающего на территорию краевого центра, сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Краснодару.