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16:26 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре поймали 29-летнего фальшивомонетчика

В Краснодаре проходит оперативно-профилактическая операция полиции «Купюра».

Источник: Югополис

В январе 2017 года в Краснодаре полицейскими выявлено более 60 фактов сбыта фальшивых денежных купюр на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Оперативниками задержан 29-летний житель Ставропольского края, причастный к 19 фактам сбыта фальшивок на территории краевого центра и близлежащих районов региона. В ходе личного досмотра злоумышленника было обнаружено и изъято еще 7 пятитысячных поддельных купюр.

В рамках оперативно-профилактической операции «Купюра» полицейские проведут рабочие встречи с представителями банков, на которых ещё раз напомнят о порядке совместных действий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. В местах массового пребывания граждан будут размещены информационные плакаты. Особое внимание автоинспекторы уделят досмотру лиц и автотранспорта, прибывающего на территорию краевого центра, сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Краснодару.

Итоги оперативно-профилактической операции «Купюра» будут подведены 13 февраля.

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