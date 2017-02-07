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12:40 (мск), источник: Фонтанка

ФСБ снова обыскала арестованного субподрядчика «Метростроя»

Следственный комитет и ФСБ Петербурга вновь обыскали квартиру бывшего руководителя компании «Петрострой» Дмитрия Ильченко.

Источник: РИА "Новости"

Силовики пришли к бизнесмену, который и так находится под домашним арестом, 7 февраля. «Фонтанка» узнала, что новое уголовное дело возбуждено в связи с подозрениями в хищении 20 миллионов на объекте «Метростроя» на Васильевском острове. Ильченко допрашивают и, возможно, зададут вопросы о странной цене на бетон.

По информации «Фонтанки», сегодня утром сотрудники Следственного комитета города и оперативники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти пришли с обыском в квартиру на Петроградской стороне, где живет бывший гендиректор петербургской компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко. Бизнесмен уже месяц находится под домашним арестом, а ранее в течение четырех месяцев пребывал в СИЗО.

Напомним, в начале августа 2016 года СК РФ по Петербургу возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда в основу дела легли контракты на вынос инженерных сетей с будущих станций метро «Новокрестовская», «Беговая», «Юго-Западная» и «Путиловская» (общая стоимость — 500 млн рублей). А в конце августа, после обысков у совладельцев «Метростроя» отца и сына Александровых, Ильченко был задержан и арестован. Как ранее уже сообщала «Фонтанка», Ильченко отрицал свою вину в хищениях при строительстве Невско-Василеостровской линии. До сих пор следствие уверено, что бизнесмен убедил представителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного принять и оплатить невыполненные «Метростроем» работы, вероятно, введя чиновников в заблуждение. А затем, по версии правоохранителей, работающий на субподряде «Петрострой» получил оплату за работы, которые не делал.

Также «Фонтанка» уже говорила, что Ильченко являлся советником генерального директора «Ленэнерго», а энергетическая компания, в свою очередь, заявляла о его увольнении накануне этих обысков.

По данным нашего издания, второе уголовное дело, которое на прошлой неделе также было возбуждено в Следственном комитете Петербурга (в отношении неустановленных лиц), было квалифицировано как мошенничество в особо крупном размере. На этот раз материалы касаются хищения, как минимум, 20 миллионов рублей на одном из строительных объектов «Метростроя» на Васильевском острове. Предполагается, что работы не были выполнены, а деньги похищены и обналичены.

Также собеседник «Фонтанки» в Следственном комитете отметил, что оперативники заинтересовались стоимостью бетона, указанной в сметах «Метростроя». Как говорят силовики, она значительно выше, чем средняя по городу, притом, что «Метрострой» закупает бетон на собственном предприятии.

На 12 часов 7 февраля Дмитрий Ильченко находится в кабинете следователя Следственного комитета на Мойке, 86, где его и допрашивают.

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