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13:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В ивдельской колонии погиб заключенный

Его придавило металлоконструкцией.

В ивдельской исправительной колонии № 62 погиб заключенный. По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы на стройке — его придавило металлоконструкцией.

«Ивдельским следственным отделом проводится проверка. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу. Изымается документация, касающаяся работы заключенных на производстве», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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