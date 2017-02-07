В ивдельской колонии погиб заключенный
Его придавило металлоконструкцией.
Его придавило металлоконструкцией.
В ивдельской исправительной колонии № 62 погиб заключенный. По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы на стройке — его придавило металлоконструкцией.
«Ивдельским следственным отделом проводится проверка. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу. Изымается документация, касающаяся работы заключенных на производстве», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.