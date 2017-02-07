Под Волгоградом водитель «Тойоты» погиб при столкновении с фурой

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, столкновение случилось 6 февраля. Водитель за рулем иномарки ехал со стороны Волгограда в направлении Москвы. Он не выдержал дистанцию и влетел в движущийся в попутном направлении большегруз «MAH».

Водитель иномарки получил серьезные травмы и скончался на месте до приезда медиков. 42-летняя пассажирка этой машины с различными травмами доставлена в районную больницу. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.