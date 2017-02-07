Житель Воронежа ограбил магазин с самодельным макетом обреза ружья

Во вторник, 7 февраля, стражи порядка отрапортовали о задержании 35-летнего подозреваемого в разбое (ч. 1 ст. 162 УК). Произошел он в января 2017-го на улице Защитников Родины, находящейся в Советском районе.

В тот день около 18:00 в магазин зашел мужчина. Он достал предмет, внешне напоминавший обрез ружья. Под его угрозой потребовал у продавщицы отдать ему ценные вещи.

«У 47-летней женщины он забрал 3 тысячи рублей, украшение из золота и мобильник», — рассказали в МВД. У подозреваемого в доме провели обыск. Удалось найти улики, которые говорят о причастности воронежца к разбою.

«Для совершения преступления горожанин соорудил из подручных средств предмет, который напоминает оружие», — отметили в МВД. Теперь правоохранители выясняют, причастен ли мужчина к таким же преступлениям в Воронеже.