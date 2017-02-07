В Ивацевичах осудили «тунеядца», который не работал 15 лет
Финансовая милиция Барановичского района провела оперативную разработку «тунеядца», который официально нигде не работал 15 лет, но имел стабильный доход.
Финансовая милиция Барановичского района провела оперативную разработку «тунеядца», который официально нигде не работал 15 лет, но имел стабильный доход.
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Проведенные
Как установлено финансовой милицией, только за восемь месяцев прошлого года незаконная предпринимательская деятельность принесла данному гражданину доход на сумму не менее 24 тыс. рублей. В сентябре 2016 года в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ст.233 Уголовного кодекса Беларусь.
Суд Ивацевичского района и г. Ивацевичи признал мужчину виновным и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 300 базовых величин (6,3 тыс. рублей), а также к взысканию с него суммы незаконно полученного дохода от осуществления противоправной деятельности.