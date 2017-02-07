В Ивацевичах осудили «тунеядца», который не работал 15 лет

Как сообщила пресс-служба КГК, в поле зрения финансовой милиции житель г. Ивацевичи попал в 2016 году, так как полтора десятка лет официально нигде не работал, тем не менее, имел стабильное материальное положение.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия показали, что данный гражданин, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, занимался незаконной куплей-продажей иностранной валюты физическим лицам. В августе 2016 года в момент проведения валютно-обменной операции он был задержан на месте преступления с поличным.

Как установлено финансовой милицией, только за восемь месяцев прошлого года незаконная предпринимательская деятельность принесла данному гражданину доход на сумму не менее 24 тыс. рублей. В сентябре 2016 года в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ст.233 Уголовного кодекса Беларусь.

Суд Ивацевичского района и г. Ивацевичи признал мужчину виновным и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 300 базовых величин (6,3 тыс. рублей), а также к взысканию с него суммы незаконно полученного дохода от осуществления противоправной деятельности.