Пермяк украл из ювелирного магазина дорогое кольцо

Причинённый материальный ущерб составил 25 тысяч рублей. На месте преступления полицейские провели осмотр, опросили персонал, изъяли улики и записи с камер видеонаблюдения.

В ходе расследования личность грабителя была установлена. Им оказался безработный и ранее судимый за кражу 31-летний пермяк.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Ведётся следствие.