Пермяк украл из ювелирного магазина дорогое кольцо
В полицию поступило сообщение о грабеже в ювелирном магазине по улице Юрша. Неизвестный открыто похитил кольцо и скрылся.
В полицию поступило сообщение о грабеже в ювелирном магазине по улице Юрша. Неизвестный открыто похитил кольцо и скрылся.
Причинённый материальный ущерб составил 25 тысяч рублей. На месте преступления полицейские провели осмотр, опросили персонал, изъяли улики и записи с камер видеонаблюдения.
В ходе расследования личность грабителя была установлена. Им оказался безработный и ранее судимый за кражу 31-летний пермяк.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Ведётся следствие.