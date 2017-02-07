Омич за ночь ограбил три машины: украл коньки, навигатор и одежду

В Омске по горячим следам задержали авторова, который вскрыл за ночь три машины.

Сегодня ночью по телефону 02 в полицию позвонил омич. 47-летний автовладелец пожаловался, что кто-то разбил стекло машины, припаркованной на улице Калинина и украл навигатор и ящик с инструментами.

Принявший сообщение правоохранитель передал сообщение всем наружным службам полиции. Вскоре сотрудники ППС увидели неподалеку от места преступления мужчину с большой коробкой в руках. Увидев полицейских, он заволновался, чем привлек к себе еще больше внимания.

Заглянув в коробку, правоохранители увидели в ней вещи, похожие по описанию с похищенными. Мужчина не смогу внятно объяснить, откуда взялись вещи и куда он идет посреди ночи. Для разбирательства его доставили в отдел полиции.

Оказалось, что 35-летний житель Марьяновского района в ту ночь ограбил 3 машины, все в ленинском округе. Общий ущерб составил 24 тысячи рублей. Среди похищенного были коньки, куртку, инструменты, навигатор, видеорегистратор.

В отношении автовора возбудили 3 уголовных дела за кражу.