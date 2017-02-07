Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Кремль не согласился с заявлением Трампа
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
Фитнес-модель убили в одном из городских парков (видео)
Убийство врача было местью за смерть пациентки
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар – СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:43 (мск), источник: Om1.ru

Омич за ночь ограбил три машины: украл коньки, навигатор и одежду

Всего житель Омской области «награбил» на 24 тысячи рублей.

Источник: ГУ МВД РФ по Омской области

В Омске по горячим следам задержали авторова, который вскрыл за ночь три машины.

Сегодня ночью по телефону 02 в полицию позвонил омич. 47-летний автовладелец пожаловался, что кто-то разбил стекло машины, припаркованной на улице Калинина и украл навигатор и ящик с инструментами.

Принявший сообщение правоохранитель передал сообщение всем наружным службам полиции. Вскоре сотрудники ППС увидели неподалеку от места преступления мужчину с большой коробкой в руках. Увидев полицейских, он заволновался, чем привлек к себе еще больше внимания.
Заглянув в коробку, правоохранители увидели в ней вещи, похожие по описанию с похищенными. Мужчина не смогу внятно объяснить, откуда взялись вещи и куда он идет посреди ночи. Для разбирательства его доставили в отдел полиции.

Оказалось, что 35-летний житель Марьяновского района в ту ночь ограбил 3 машины, все в ленинском округе. Общий ущерб составил 24 тысячи рублей. Среди похищенного были коньки, куртку, инструменты, навигатор, видеорегистратор.

В отношении автовора возбудили 3 уголовных дела за кражу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кравец отрицает получение 14 миллионов на выборы в Горсовет
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь