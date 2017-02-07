В Ростове женщины обманули пенсионерок на 700 тысяч рублей

Установлено, что подозреваемые действовали по определенной схеме. Так, одна женщина подходила к пенсионеркам на улице и обещала вылечить их от болезней с помощью магии. В это время к ним подходила вторая подозреваемая, которая благодарила «целительницу» за излечение ее родственницы.

Кроме того, первая подозреваемая обещала пострадавшим бесплатно провести обряд с их сбережениями для дальнейшего благополучия. Во время ритуала она подменяла настоящие деньги на фальшивые, которые предназначены для розыгрышей.

Пенсионерки понимали, что их обманули, только через несколько дней. Сумма ущерба трех пожилых женщин составила 700 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу. Ранее одна из них трижды была судима за аналогичные преступления.