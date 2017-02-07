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16:54 (мск), источник: Новая Кубань

Армавирец написал ложный донос в полицию, чтобы не платить кредит

Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Молодой человек рассказал полицейским, что у него украли банковскую карту с 24 тысячами рублей на счету.

Однако в ходе общения с якобы потерпевшим правоохранители поняли, что заявитель что-то недоговаривает. В итоге армавирец признался, что никто не крал у него карту, а историю эту он придумал для того, чтобы уклониться от платы кредита.

Однако вместо того, чтобы решить одну проблему, 27-летний мужчина навлек на себя другую: против него заведено уголовное дело.

Подозреваемому грозит до 2-х лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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