Армавирец написал ложный донос в полицию, чтобы не платить кредит

Однако в ходе общения с якобы потерпевшим правоохранители поняли, что заявитель что-то недоговаривает. В итоге армавирец признался, что никто не крал у него карту, а историю эту он придумал для того, чтобы уклониться от платы кредита.

Однако вместо того, чтобы решить одну проблему, 27-летний мужчина навлек на себя другую: против него заведено уголовное дело.