Армавирец написал ложный донос в полицию, чтобы не платить кредит
Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Молодой человек рассказал полицейским, что у него украли банковскую карту с 24 тысячами рублей на счету.
Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Молодой человек рассказал полицейским, что у него украли банковскую карту с 24 тысячами рублей на счету.
Однако в ходе общения с якобы потерпевшим правоохранители поняли, что заявитель
Однако вместо того, чтобы решить одну проблему, 27-летний мужчина навлек на себя другую: против него заведено уголовное дело.
Подозреваемому грозит до 2-х лет лишения свободы, сообщает