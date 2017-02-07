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16:51 (мск), источник: Калининград.Ru

На ул. Интернациональной в Калининграде сбили ребёнка на пешеходном переходе

Во вторник, 7 февраля, в ДТП на улице Интернациональной в Калининграде пострадал ребёнок.

Источник: Калининград.Ru

Мальчик попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе. По предварительным данным, водитель не смог остановить машину из-за сложных погодных условий.

Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru начальник отдела ГИБДД по Калининграду Александр Вытнов, ребёнок получил травмы. Его госпитализировали в Детскую областную больницу. «Сопутствующим факторов ДТП стала наледь на дороге», — уточнил представитель Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует водителям заранее притормаживать перед «зеброй». Пешеходов просят быть внимательными и не выходить на дорогу, не убедившись, что их пропускают.

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