На ул. Интернациональной в Калининграде сбили ребёнка на пешеходном переходе
Во вторник, 7 февраля, в ДТП на улице Интернациональной в Калининграде пострадал ребёнок.
Во вторник, 7 февраля, в ДТП на улице Интернациональной в Калининграде пострадал ребёнок.
Мальчик попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе. По предварительным данным, водитель не смог остановить машину
Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru начальник отдела ГИБДД по Калининграду Александр Вытнов, ребёнок получил травмы. Его госпитализировали в Детскую областную больницу. «Сопутствующим факторов ДТП стала наледь на дороге», — уточнил представитель Госавтоинспекции.
ГИБДД рекомендует водителям заранее притормаживать перед «зеброй». Пешеходов просят быть внимательными и не выходить на дорогу, не убедившись, что их пропускают.