На ул. Интернациональной в Калининграде сбили ребёнка на пешеходном переходе

Мальчик попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе. По предварительным данным, водитель не смог остановить машину из-за сложных погодных условий.

Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru начальник отдела ГИБДД по Калининграду Александр Вытнов, ребёнок получил травмы. Его госпитализировали в Детскую областную больницу. «Сопутствующим факторов ДТП стала наледь на дороге», — уточнил представитель Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует водителям заранее притормаживать перед «зеброй». Пешеходов просят быть внимательными и не выходить на дорогу, не убедившись, что их пропускают.