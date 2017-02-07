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13:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Три шубы из норки арестованы в Нижегородской области за недостоверную информацию на товарных ярлыках

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, установлено, что три шубы продавались с несоответствующими законодательству контрольными идентификационными знаками.

На изделия из меха норки наложен арест, материал передан в суд г. о.г Шахунья для рассмотрения и принятия мер по существу по статье 15.12 ч.2 КоАП РФ.

Кроме того, в сопроводительных документах на десять меховых изделий отсутствовали сведения о декларации соответствия. На ярлыках, прикрепленных к изделиям, содержалась не полная информация, предусмотренная статьей 9 технического регламента Таможенного союза 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Также отсутствовала информация о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Как сообщалось ранее, более 11 млн. рублей штрафов наложено на предприятия и организации Нижегородской области за нарушения прав потребителей в 2016 году. .

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