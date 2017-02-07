Семейная банда ограбила 20 домов в Молдове

По информации полиции, мужчин подозревают в совершении по меньше мере 20 краж на территории Фалештского, Унгенского и Ниспоренского районов.

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Молдовы раскрыли деятельность преступной группировки, в которую вошли четыре брата, проживающие в Ниспоренском районе.

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Как выяснили правоохранители, злоумышленники действовали ночью. Они проникали в хозяйства местных жителей, когда те спали.

Задержанным — от 20 до 30 лет. В их домах провели обыски и обнаружили часть украденных вещей. Остальные, по информации следствия, подозреваемые уже успели продать.