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13:34 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге полиция устроила погоню со стрельбой и «ежами» за двумя лихачами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге для задержания двух лихачей сотрудники ГИБДД вынуждены были применить специальное средство «ЕЖ-1» и табельное оружие. Сделано это было с целью предотвращения возможных аварий с гибелью людей.

Первый инцидент произошел в Чкаловском районе. По предварительным данным, в ночь на 7 февраля во время несения службы напротив дома № 2 по улице Грибоедова наряд ДПС обратил внимание на автомобиль «Lada Samara», который двигался с выключенными фарами. Экипаж потребовал от водителя остановиться, однако он проигнорировал это и попытался скрыться в направлении улицы Щербакова и Челябинского тракта. Автоинспекторы начали преследование.

«Лихач нарушал Правила дорожного движения, ставя, тем самым под угрозу жизнь и здоровье других водителей и пешеходов. На территории Сысертского района для принудительной остановки машины была развернута специальная металлическая лента с шипами “ЕЖ-1”, но даже это сразу не охладило пыл нарушителя. Он и со спущенными колесами надеялся, что сможет остаться безнаказанным, продолжая движение. Задержанным оказался 42 — летний местный житель с признаками опьянения. Пройти освидетельствование лихач отказался. При проверке выяснилось, что он с 2013 по 2016 годы 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Так, в ноябре 2016 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении него было возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. В январе 2017 года решением суда его лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года и оштрафовали на 30000 рублей», — рассказал УралПолит.Ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении лихача, лишенного прав и повторно севшего за руль в состоянии опьянения, возбуждено уголовное дело, предусматривающее до двух лет лишения свободы.

Похожая история случилась на проспекте Космонавтов. Возле дома № 71 водитель «ВАЗ-2114» не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, продолжив двигаться в сторону Верхней Пышмы.

«В ходе погони легковой автомобиль проезжал перекрестки на запрещающие сигналы светофора, выезжал на полосу для встречного движения, чем создавал реальную угрозу другим участникам движения. В целях пресечения правонарушений на основании статьи 23 ФЗ “Закона о полиции” инспекторами ДПС для остановки машины было применено табельное оружие. Стражи порядка пробили заднее правое колесо “ВАЗа” нарушителя и таким образом остановили его при повороте в поселок “Зеленый бор”. В автомобиле находились двое молодых людей, шофер не имел документов, удостоверяющих личность и на транспортное средство. Оба гражданина доставлялись в отдел полиции города Верхняя Пышма, где были установлены их личностные данные», — пояснил Валерий Горелых.

В отношении 20-летнего водителя возбуждено административное производство.

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