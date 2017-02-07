Муфтий Челябинской области после ДТП идет на поправку
Его здоровью ничего не угрожает.
Его здоровью ничего не угрожает.
Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев после автомобильного ДТП, находится в больнице. Здоровью духовному лидеру Южного Урала и Зауралья в настоящее время ничего не угрожает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Регионального духовного управления мусульман (РДУМ) Челябинской и Курганской областей
6 декабря 2017 года духовный лидер мусульман глава РДУМ по Челябинской и Курганской областям
В результате аварии
«В настоящее время он находится в больнице Челябинска. С ним все в порядке, его здоровью ничего не угрожает. Через пару дней надеюсь выпишут и отправят домой», — сообщил заместитель
Помимо муфтия пострадал его водитель, который получил перелом правой ноги. Он находится также в больнице с наложенным гипсом. Через несколько дней будет отправлен домой на дальнейшее излечение.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Тойоты-короллы», который не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной, в которой как оказалось возвращался муфтий
Отметим, в течение последних дней, в Челябинске и области резко ухудшились погодные условия. Упала температура воздуха, выпало значительное количество снега. На улицах Челябинска затруднено движения, пробки, фиксируются многочисленные, по сравнению с обычными днями, ДТП. На трассах Челябинской области обстановка напряженная, на дорогах в виду осадков местами гололед. В ближайшие дни в регионе ожидается еще более существенное похолодание, местами температура снизится до минус 36 градусов, усилится ветер.