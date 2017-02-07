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13:37 (мск), источник: Informburo.kz

Убийца предпринимательницы из Лисаковска приговорён к длительному сроку

Приговор убийце Надежды Потаповой огласили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Источник: Reuters

Виктор Жмыхов признан виновным, за что должен отсидеть 11 лет в колонии строгого режима, сообщает портал НГ. Также согласно приговору осуждённый выплатит матери убитой им женщины 1,5 млн тенге в качестве возмещения материального ущерба и 2 млн тенге компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в силу, стороны могут его обжаловать.

Кроме того, судья Ерлик Сералин вынес частное постановление в адрес ДВД Костанайской области по поводу халатности следователей. Судья отметил, что считает показания Жмыхова недостоверными, так как подсудимый не успел бы за 44 минуты вступить в половую связь со своей жертвой, убить её, поехать на дачу, спрятать труп и вернуться в город. Сералин считает, что Жмыхов избежал привлечения к ответственности по более тяжёлой статье. Частное постановление должен рассмотреть начальник ДВД.

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Мотивы убийства 32-летней Надежды Потаповой рассказали в пресс-служба суда Костанайской области в середине декабря 2016 года. Согласно материалам дела, 26 сентября около девяти часов вечера 24-летний житель Лисаковска Виктор Жмыхов находился с 32-летней Надеждой Потаповой в салоне автомобиля на пустыре, где вступил с ней по обоюдному согласию в интимную связь. После чего потерпевшая стала выражать недовольство поведением Жмыхова, а именно тем, что он, будучи в отношениях с другой женщиной, сблизился с ней. Потерпевшая обещала рассказать об этом его подруге. Вследствие чего у Жмыхова возник умысел убийства Потаповой.

Бизнес-леди из Лисаковска Надежда Потапова была найдена мёртвой 12 октября 2016 года, спустя две недели после своего исчезновения. У женщины был свой бизнес, одновременно она работала в интернате педагогом.

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