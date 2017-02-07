Убийца предпринимательницы из Лисаковска приговорён к длительному сроку

Виктор Жмыхов признан виновным, за что должен отсидеть 11 лет в колонии строгого режима, сообщает портал НГ. Также согласно приговору осуждённый выплатит матери убитой им женщины 1,5 млн тенге в качестве возмещения материального ущерба и 2 млн тенге компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в силу, стороны могут его обжаловать.

Кроме того, судья Ерлик Сералин вынес частное постановление в адрес ДВД Костанайской области по поводу халатности следователей. Судья отметил, что считает показания Жмыхова недостоверными, так как подсудимый не успел бы за 44 минуты вступить в половую связь со своей жертвой, убить её, поехать на дачу, спрятать труп и вернуться в город. Сералин считает, что Жмыхов избежал привлечения к ответственности по более тяжёлой статье. Частное постановление должен рассмотреть начальник ДВД.