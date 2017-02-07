Крупный пожар в жилом доме в ВКО: взорвались четыре газовых баллона
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АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Крупный пожар в двухэтажном жилом доме поселка Урджар
По данным ДЧС, возгорание произошло в двухэтажном жилом доме. В помещении расположено 16 квартир. В настоящее время огнем охвачен второй подъезд, есть угроза распространения на соседний.
«В результате пожара произошла вспышка четырех газовых баллонов. Среди жильцов жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
На месте ЧП работают пять автоцистерн, три