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13:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Крупный пожар в жилом доме в ВКО: взорвались четыре газовых баллона

В Восточно-Казахстанской области тушат крупный пожар в жилом доме, взорвались четыре газовых баллона, есть угроза распрострнения огня.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Крупный пожар в двухэтажном жилом доме поселка Урджар Восточно-Казахстанской области: взорвалисб чентыре газовых баллона, пострадавших нет, сообщила во вторник пресс-служба департамента по ЧС ВКО.

По данным ДЧС, возгорание произошло в двухэтажном жилом доме. В помещении расположено 16 квартир. В настоящее время огнем охвачен второй подъезд, есть угроза распространения на соседний.

«В результате пожара произошла вспышка четырех газовых баллонов. Среди жильцов жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работают пять автоцистерн, три машины-водовоза. Площадь пожара уточняется. Причины и обстоятельства версии возгорания отрабатывают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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