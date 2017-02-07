В МЧС рассказали подробности утренней аварии с военным авто и торговым фургоном

Авария с участием военного санитарного фургона и грузового автомобиля, перевозящего молочную продукцию, произошла утром возле Евпатории. Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), по предварительной информации один из автомобилей загорелся, но пострадавших в аварии нет.

«Водители и пассажиры обоих автомобилей успели покинуть транспорт, в медицинской помощи не нуждались. Крымские огнеборцы оперативно проложили рукавную линию и уже в 10:41 час. пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров, был полностью ликвидирован. Также личным составом был проведен смыв горючесмазочных материалов с проезжей части для предотвращения их последующего возгорания», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.