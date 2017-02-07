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14:35 (мск), источник: РИА Крым

В МЧС рассказали подробности утренней аварии с военным авто и торговым фургоном

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым). В результате ДТП с участием автомобилей ГАЗ-66 и МАН-ЛЕ 8180, которое произошло во вторник утром под Евпаторией, оба транспортных средства загорелись. Водители успели самостоятельно покинуть автомобили, сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Авария с участием военного санитарного фургона и грузового автомобиля, перевозящего молочную продукцию, произошла утром возле Евпатории. Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), по предварительной информации один из автомобилей загорелся, но пострадавших в аварии нет.

«Водители и пассажиры обоих автомобилей успели покинуть транспорт, в медицинской помощи не нуждались. Крымские огнеборцы оперативно проложили рукавную линию и уже в 10:41 час. пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров, был полностью ликвидирован. Также личным составом был проведен смыв горючесмазочных материалов с проезжей части для предотвращения их последующего возгорания», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

На время проведения работ автомобильное движение по трассе Евпатория — Симферополь было временно приостановлено сотрудниками ГИБДД в обе стороны. Однако сейчас последствия дорожно-транспортного происшествия полностью ликвидированы, и движение по автодороге полностью восстановлено.

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