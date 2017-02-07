Таможенники задержали в Воронеже 15 тыс контрафактных банок для монпансье
Китайская фирма незаконно использовала товарный знак «Барбарис».
Китайская фирма незаконно использовала товарный знак «Барбарис».
Таможенники задержали 15,3 тыс. пустых металлических банок
Товарный знак «Барбарис», указанный на коробках, внесен в Государственный реестр. При этом документов, подтверждающих правомерность его использования, у импортера не было. Фирма попала под административное дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Санкция по этой статье для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей штрафа и конфискация товара.