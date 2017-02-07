Таможенники задержали в Воронеже 15 тыс контрафактных банок для монпансье

Таможенники задержали 15,3 тыс. пустых металлических банок из-под монпансье из Китая. Банки для упаковки леденцов направлялись в воронежскую организацию, производящую кондитерские изделия. Специалисты заподозрили, что товар контрафактный, сообщила пресс-служба Воронежской таможни во вторник, 7 февраля.

Товарный знак «Барбарис», указанный на коробках, внесен в Государственный реестр. При этом документов, подтверждающих правомерность его использования, у импортера не было. Фирма попала под административное дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Санкция по этой статье для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей штрафа и конфискация товара.