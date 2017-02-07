Авария произошла сегодня около 8:30 утра на проспекте Людвига Свободы.

В Харькове мусоровоз врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

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В момент аварии на остановке не было людей.

Водитель грузввика рассказал, что неподалеку от дома N35 маршрутное такси, которое ехало впереди, начало резко менять направление движения, не включив указатель поворота. Чтобы избежать столкновения с водитель ЗИЛа убедился, что на остановке отсутствуют люди — направил на нее свое транспортное средство.

«На водителя мусоровоза составлен протокол об административном правонарушении по ст.124 (КУоАП)», — добавили в полиции.

Ранее во Львовской обл. на ходу загорелся мусоровоз, водитель погиб.