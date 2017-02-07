В Ростовской области инспектор ГИБДД пойдет под суд за взятки

По версии следствия, Юрий Лось совершил тринадцать преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия).

Следователи установили, что в мае 2014 года Юрий Лось договорился с жителем Москвы за денежное вознаграждение регистрировать транспортные средства в отсутствие и автомобилей, и самих собственников. Согласно договору, с июня по октябрь 2014 года гаишник получил документы на пятьдесят дорогостоящих автомобилей немецкого, японского и английского производства и зарегистрировал их «заочно». Затем он передал заказчику документы о регистрации транспортных средств, государственные знаки, паспорта автомобилей с отметками прав собственности.

За свои незаконные действия инспектор якобы получал от 10 тыс. до 70 тыс. руб. на общую сумму 288 тыс. руб. Заместитель генерального прокурора России Сергей Воробьев утвердил обвинительное заключение Юрию Лосю. Инспектор признал свою вину до суда, заключив со следствием досудебное соглашение, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.